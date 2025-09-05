ДБР затримало п’ятьох прикордонників, які випустили за кордон щонайменше 80 військовозобов’язаних

Державне бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою ДПСУ викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних.

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, військовослужбовці одного з прикордонних загонів умисно порушували процедури перевірки документів у пункті пропуску “Угринів”.

“У пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали “зелене світло” тим, хто не мав права виїзду. Таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років”, – йдеться у повідомленні”, – йдеться у повідомленні.

На початку вересня п’ятьох військовослужбовців затримали. Їх підозрюють у порушенні правил несення служби та незаконному переправленні осіб через держкордон. Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років ув’язнення. Крім того, перевіряється причетність до схеми керівної ланки прикордонного загону.

Правоохоронці досліджують походження майна одного з командирів — квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто, вартість яких значно перевищує задекларовані доходи.