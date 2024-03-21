ДБР затримало експосадовця Командування Сил логістики ЗСУ

Державне бюро розслідувань затримало експосадовця Командування Сил логістики ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні.

Він незаконно збагатився на майже 58 млн. грн., повідомляє пресслужба ДБР.

“Мова йде про автомобіль “Toyota”, 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства”, – повідомили в ДБР.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.