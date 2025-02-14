Кримінал

ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP
14 Лютого 2025 16:39
читать на русском →

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино PIN-UP за підозрою у відмиванні російських коштів і пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, пов’язані з казино особи переводили фінансові потоки на користь Росії та підтримували її війну проти України, зокрема фінансово.

Також встановлено, що PIN-UP продовжує працювати на території РФ і використовує російські онлайн-ресурси.

ДБР має підтвердження, що компанія вела господарську діяльність на тимчасово окупованій Луганщині.

Сторона обвинувачення готує клопотання про взяття підозрюваного під варту.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 19:30

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин
14 Лютого 2025 18:26

Поки Україна не в НАТО, армія має налічувати 1,5 мільйона бійців, – Зеленський
14 Лютого 2025 17:55

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
14 Лютого 2025 17:39

Замість того щоб обговорювати Україну, Венс читає європейцям лекції про демократію, – NYT
14 Лютого 2025 15:38

Біля закладу харчування у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки