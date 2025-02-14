ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино PIN-UP за підозрою у відмиванні російських коштів і пособництві державі-агресору.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, пов’язані з казино особи переводили фінансові потоки на користь Росії та підтримували її війну проти України, зокрема фінансово.
Також встановлено, що PIN-UP продовжує працювати на території РФ і використовує російські онлайн-ресурси.
ДБР має підтвердження, що компанія вела господарську діяльність на тимчасово окупованій Луганщині.
Сторона обвинувачення готує клопотання про взяття підозрюваного під варту.