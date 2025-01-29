ДБР затримало дезертира з Харкова, який організував незаконний канал виїзду до Європи (фото)

Правоохоронці затримали дезертира, який організував схему нелегального виїзду військовозобов’язаних до Європи. За “допомогу” він брав сім тисяч євро та передавав клієнтам підроблені документи. Під час обшуків слідчі ДБР вилучили копії паспортів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними правоохоронців, у квітні 2024 військовослужбовець самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України. Допомога у виїзді до Європи коштувала сім тисяч євро.

“Ділок передав “клієнту” поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів. Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець”, – розповіли в ДБР.

Кордон треба було перейти поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон.

Що загрожує затриманим

Під час обшуків в автомобілях фігурантів вилучено 17 копій паспортів потенційних клієнтів.

Організатора незаконного каналу затримано, йому повідомлено про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Його спільнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.