Суспільство

ДБР взялося за розслідування випадку “вручення повістки силою” в Одесі

15 Листопада 2023 15:30
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одеса, дбр, повістка

Державне бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження через “вручення повістки” силою чоловіку в Одесі 14 листопада.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань 

“14 листопада низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за нібито відмову від отримання повістки.

Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали”.

ДБР повідомляє, що наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

Державне бюро розслідувань запевняє, що і надалі перевірятиме законність проведення мобілізаційних процесів в Україні.


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