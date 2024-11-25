ДБР викрило працівників Одеського ТЦК, які брали $4,5 тис. за відстрочку від армії

Працівники Одеського територіального центру комплектування (ТЦК) зупиняли військовозобов’язаних на блокпостах і пропонували за $4,5 тисячі допомогти з оформленням відстрочки від мобілізації.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Фігуранти зупиняли чоловіків, брали їхні дані та заявляли, що планують доправити їх до ТЦК. Натомість за хабар пропонували “вирішити питання” з відстрочкою від служби. У разі відмови платити працівники ТЦК погрожували оголошенням військовозобов’язаних у розшук.

Один із випадків стосувався чоловіка, який мав законне право на відстрочку через зникнення безвісти його родичів. Попри це, посадовці вимагали у нього гроші.

21 листопада ДБР затримало одного з посередників під час отримання хабара. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Під час обшуку в одного з підозрюваних стався інцидент: він погрожував працівникам ДБР табельною зброєю, привів її у бойове положення та вимагав повернути вилучений телефон і залишити приміщення. Його також затримали, оголосивши підозру за ст. 348 КК України (замах на вбивство правоохоронця). За це зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

ДБР працює над затриманням інших учасників схеми та готує підозри. Також розглядається питання відсторонення причетних осіб від посад і обрання запобіжних заходів.