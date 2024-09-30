Кримінал

ДБР відкрило провадження щодо Содоля – Кротевич
30 Вересня 2024 20:14
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азов, дбр
Богдан Кротевич / Telegram АЗОВ

За інформацією від Богдана Кротевича, керівника штабу бригади “Азов”, Київський апеляційний суд прийняв рішення, яке зобов’язує Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження стосовно Юрія Содоля, колишнього очільника Об’єднаних сил ЗСУ.

Про це Кротевич написав у Telegram-каналі.

Він зазначив, що апеляційна інстанція скасувала попередній вердикт Шевченківського районного суду столиці, який раніше не задовольнив його скаргу на бездіяльність ДБР у справі Содоля.

Згідно з новою постановою, ДБР має ініціювати слідство за фактом недбалого виконання військових обов’язків (ч. 2 ст. 425 КК України) впродовж доби після отримання судового рішення. Підставою для цього є те, що такі дії спричинили серйозні наслідки.

“Я очікував можливої відмови, але прагнув почути її особисто. Мені було цікаво, чи наважаться судді заявити мені, що мої свідчення проти генерала Содоля не містять ознак злочину. Отримавши слово, я підкреслив своє бажання відновлення справедливості. На сьогодні ведуться розслідування щодо більшості командирів бригад, однак деякі високопоставлені військові посадовці вважають себе недоторканими”, – прокоментував Кротевич.


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