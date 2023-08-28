ДБР розслідує три версії авіакатастрофи на Житомирщині

У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Про це повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

“Наразі слідством будуть розглядатися версії такі, як технічна несправність літаків, помилка пілотів. Третя версія – порушення під час організації здійснення польотів”.

Сап’ян повідомила, що до розслідування буде залучать фахівців із Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

За її словами, для підтвердження будь-якої версії необхідно провести цілий комплекс експертиз – судово-медичну, дешифрування чорних скриньок, комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

“Наразі за попередньо встановленими обставинами є відомості про те, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це те, що ми отримали від наших слідчих сьогодні вранці”.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.