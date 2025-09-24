ДБР провело обшуки в ексглави СЗР – ZN.UA

Державне бюро розслідувань провело обшуки в будинку колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Інформацію «Дзеркалу тижня» підтвердили компетентні джерела; за даними співрозмовників, приводом для провадження стали закупівлі програмного забезпечення для OSINT.

«Обшуки уже відбулися», — зазначило джерело ZN.UA. У ДБР дали зрозуміти, що привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли саме в закупівлях ПЗ для відкритої розвідки. За інформацією видання, Кондратюк має власні канали комунікації із західними посадовцями та журналістами, які ставляться до нього з повагою; на Банковій ці неконтрольовані контакти викликають занепокоєння. У президентському офісі генерала розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника ГУР Кирила Буданова із західними партнерами, що особливо не влаштовує Офіс президента.

Напередодні обшуків журналістка Альона Яхно повідомила у Facebook, що ДБР отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців», назвавши серед потенційних фігурантів генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколу Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса та Валерія Кондратюка. На її думку, причини — невдоволення ОП їхньою незалежністю, авторитетом і впливом, а також підготовка до виборів і «зачистка поля».

За даними ZN.UA, генерал-лейтенант Сергій Наєв близько місяця тому подав рапорт про звільнення з військової служби, але його досі не погодив міністр оборони Денис Шмигаль; на Банковій Наєва нібито розглядають як можливого керівника виборчого штабу потенційного кандидата в президенти Валерія Залужного. Окремо видання зазначає зв’язки генералів Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса з експрезидентом Петром Порошенком, на тлі тривалого протистояння між ним і Володимиром Зеленським.