ДБР повідомило про підозру колишньому російському депутату, який голосував за анексію Криму

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у посяганні на територіальну цілісність України колишньому депутату Держдуми країни-агресора Росії Магомеду Гаджиєву. Він у 2014 році проголосував за анексію Криму, йдеться у повідомленні ДБР у вівторок, 2 січня.

За даними слідства, Гаджиєв підтримав російський закон про ратифікацію «договору між РФ і республікою Крим про прийняття до РФ» та утворення нових суб’єктів у складі Росії.

У ДБР зазначають, що російський ексдепутат таким чином вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України.

За порушення ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

У липні український суд виніс вирок 18 російським депутатам Державної думи за сприяння розв’язання Росією війни. Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі за те, що 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, повідомляла СБУ.