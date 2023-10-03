ДБР передало військовим гелікоптер, який “Мотор Січ” хотіла приховати від ЗСУ

Державне бюро розслідувань передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства “Мотор Січ” намагалось приховати від ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва Росії.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось, щоб перешкодити його передачі ЗСУ.

Наразі повітряне судно повернули в Україну. Відтепер гелікоптер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Слідчі вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.