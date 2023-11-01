Кримінал

ДБР оприлюднило аудіодоказ стосовно нардепа Олександра Дубінського

1 Листопада 2023 15:44
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дбр, Дубінський

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіодоказ у справі про незаконне переправлення громадянина за кордон, яку відкрито стосовно нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє пресслужба ДБР

“Аудіозапис, на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію”.

За інформацією слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Дозвіл на виїзд родич отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації “Медіаоборона”. З’ясувалося, що насправді чоловік, за вказівкою Дубінського, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто (за даними джерела УП, Toyota Land Cruiser 200) народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.


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