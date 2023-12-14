Кримінал

ДБР обшукало іспанську нерухомість колишнього одеського військкома

14 Грудня 2023 11:43
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дбр, корупція

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

“13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу Національною поліцією Королівства Іспанія за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення”, – повідомили в ДБР.


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