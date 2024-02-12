ДБР ініціювало арешт нерухомості колишньої нареченої Романа Гринкевича

Державне бюро розслідувань ініціювало накладення арешту на нерухоме майно Соні Морозюк — колишньої нареченої Романа Гринкевича, який підозрюється у шахрайстві з постачанням одягу ЗСУ. Про це ДБР повідомило у понеділок, 12 лютого.

Окрім Морозюк, під арешт може потрапити майно ще одного співучасника Гринкевичів, говориться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухомість та транспорт Ігоря Гринкевича, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств, розповіли у ДБР.