Кримінал

ДБР ініціювало арешт нерухомості колишньої нареченої Романа Гринкевича

12 Лютого 2024 21:01
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дбр
Соня Морозюк / Фото з instagram Морозюк

Державне бюро розслідувань ініціювало накладення арешту на нерухоме майно Соні Морозюк — колишньої нареченої Романа Гринкевича, який підозрюється у шахрайстві з постачанням одягу ЗСУ. Про це ДБР повідомило у понеділок, 12 лютого.

Окрім Морозюк, під арешт може потрапити майно ще одного співучасника Гринкевичів, говориться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухомість та транспорт Ігоря Гринкевича, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств, розповіли у ДБР.


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