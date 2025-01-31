Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу турніру WTA. У чвертьфіналі змагань у Лінці (Австрія) вона впевнено обіграла грецьку тенісистку Марію Саккарі з рахунком 2:0 за сетами.

Раніше на шляху до чвертьфіналу WTA 500 Ястремська здолала італійку Лучію Бронцетті та хорватку Антонію Ружич, обох – у двох сетах.

Суперниця Ястремської у півфіналі визначиться в матчі між данською тенісисткою Кларою Таусон (8-й номер посіву) та “нейтральною” Анною Блінковою.

Поєдинок за вихід до фіналу відбудеться 1 лютого.