Спорт

Даяна Ястремська вийшла до півфіналу турніру WTA
31 Січня 2025 16:52
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Українська тенісистка Даяна Ястремська / Фото: AP
Українська тенісистка Даяна Ястремська / Фото: AP

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу турніру WTA. У чвертьфіналі змагань у Лінці (Австрія) вона впевнено обіграла грецьку тенісистку Марію Саккарі з рахунком 2:0 за сетами.

Раніше на шляху до чвертьфіналу WTA 500 Ястремська здолала італійку Лучію Бронцетті та хорватку Антонію Ружич, обох – у двох сетах.

Суперниця Ястремської у півфіналі визначиться в матчі між данською тенісисткою Кларою Таусон (8-й номер посіву) та “нейтральною” Анною Блінковою.

Поєдинок за вихід до фіналу відбудеться 1 лютого.


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