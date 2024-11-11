Данія закупить в українського ОПК зброю за російський кошт

Україна уклала кілька угод із Данією, за якими українські оборонні підприємства виготовлятимуть для Збройних сил самохідні артилерійські установки, дрони, протитанкову зброю і ракети на суму 535 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Фінансування в розмірі 535 млн євро буде надано урядами Данії, Швеції, а також із відсотків від заморожених російських активів.

“‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння”, — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.