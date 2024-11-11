Економіка

Данія закупить в українського ОПК зброю за російський кошт
11 Листопада 2024 13:40
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данія, зброя
САУ "Богдана" на озброєнні українських артилеристів / Фото: 45 ОАБр

Україна уклала кілька угод із Данією, за якими українські оборонні підприємства виготовлятимуть для Збройних сил самохідні артилерійські установки, дрони, протитанкову зброю і ракети на суму 535 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Фінансування в розмірі 535 млн євро буде надано урядами Данії, Швеції, а також із відсотків від заморожених російських активів.

“‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння”, — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.


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