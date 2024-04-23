Економіка

Данія виділить Україні €420 млн на відновлення енергетики та відбудову

23 Квітня 2024 19:14
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допомога, данія
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу підписують меморандум / Фото: Міністерство економіки України

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 млн данських крон (приблизно 40 млн євро). Отже, загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 млн євро.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO на суму 2,85 млрд данських крон (приблизно 380 млн євро).

Крім того, Україна і Данія посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури. Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. 

У Меморандумі також йдеться про підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства у сфері критичної інфраструктури та морської промисловості, а також у ширшому плані — у сфері бізнесу, промисловості та підприємництва.


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