Політика

Данія готова передати Україні винищувачі F-16

17 Червня 2023 19:34
27
читать на русском →
данія, літаки

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Про це заявив в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Radio 4.

“Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16”, – сказав Поульсен.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Пвденній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.

При цьому Поульсен тоді заявляв, що запропонований план не означає, що Данія вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Червня 2023 09:00
98

Росіяни обстріляли Харківщину: поранений цивільний чоловік
17 Червня 2023 13:58
132

В ISW розповіли, що дасть Путіну переміщення ядерної збро до Білорусі
17 Червня 2023 13:19
86

На Харківщині росіяни влучили ракетою в автомобіль, загинули люди
17 Червня 2023 12:04
34

Перша в Європі: Естонія схвалила використання заморожених у країні російських активів для підтримки України
17 Червня 2023 09:35
54

ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 12 крилатих ракет
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
усі думки