Політика

Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 800 млн доларів

12 Вересня 2023 18:16
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данія

Данія сьогодні, 12 вересня, анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в 833 млн доларів.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Пакет пожертвувань фінансується фондом “Україна” і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.


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