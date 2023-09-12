Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 800 млн доларів

Данія сьогодні, 12 вересня, анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в 833 млн доларів.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Пакет пожертвувань фінансується фондом “Україна” і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.