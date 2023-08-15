Суспільство

Данілов заявив, що ніхто не примушує Україну до мирних переговорів

15 Серпня 2023 14:00
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україна, переговори, рф

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що міжнародні партнери не схиляють Україну до “мирних переговорів” із державою-агресором Росією.

Про це Данілов повідомив в інтерв’ю італійській газеті la Repubblica.

На ремарку журналіста, що мовляв, партнери намагаються переконати українську владу вести переговори про припинення війни і запитання, який сценарій вони при цьому пропонують (наприклад, корейський – країну, розділену надвоє), Данілов відповів заперечно.

“Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе”.


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