Данілов заявив, що енергетична система України захищена краще, ніж минулого року

Енергосистема України захищена від ракетних ударів краще, ніж торік. Зокрема, вже поступово надходять додаткові засоби ППО, деякі з яких передаватимуться в оренду на той термін, на який потрібно, аби Україна мала можливість захищати своє небо.

Про це в ефірі Українського радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Відносно захисту енергосистеми у нас відбулося чотири засідання Ставки Верховного головнокомандувача та засідання Ради нацбезпеки і оборони. І я можу сказати, що це питання стоїть на контролі. Кожна наша область має своє завдання, відповідні міністерства працюють у цьому питанні. Те, що стосується підготовки до зими — на сьогодні це питання номер один для того, щоб наші громадяни якомога менше потерпали від ракетних ударів по об’єктах нашої критичної інфраструктури, які божевільна Росія постійно завдавала взимку. Я думаю, що ми будемо більш підготовлені, ніж це було торік. Тому що ми маємо вже досвід, ми розуміємо, що і звідки чекати”, — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що засоби протиповітряної оборони обов’язково будуть, однак форма отримання — чи оренда засобів ППО, чи надання як матеріально-технічної допомоги, чи їх придбання — це абсолютно вторинне. За його словами, деякі країни мають свої внутрішні нормативно-правові акти, які не дозволяють їм продати Україні засоби ППО. “Тому деякі засоби будуть передаватися в оренду на той час, на який буде потрібно, для того, щоб ми мали можливість і спроможність”, – сказав секретар РНБО.

Данілов запевнив, що українські сили ППО мають техніку, яка здатна збивати й російські “Кинджали”. “Загроза від “Кинджалів” нікуди не зникає. Я не знаю, кого тут Путін збирається лякати. Росіяни періодично їх запускають в наш бік, але ми вже маємо певні елементи протиповітряної оборони, які дозволяють збивати “Кинджали”. І ми вже над Києвом це неодноразово доводили”, — зауважив секретар РНБО.