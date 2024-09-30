ЦВК роз’яснила причини часткового відновлення функціонування Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія надала пояснення щодо рішення про відновлення роботи Державного реєстру виборців у частині постійних виборчих дільниць, підкресливши, що це є елементом планових щорічних технічних заходів.

Цю інформацію оприлюднило Управління комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК у відповідь на запит “Української правди“, а також у постанові комісії.

ЦВК опублікувала постанову №54 від 20 вересня 2024 року про відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” у сфері обліку виборчих дільниць постійного характеру.

Документ підкреслює, що ЦВК є відповідальною за ведення Державного реєстру виборців згідно з чинним законодавством. Одним з ключових завдань реєстру є облік постійно діючих виборчих дільниць.

На запит “Української правди” щодо мотивів прийняття цього рішення у відомстві пояснили, що оновлення реєстру є стандартною процедурою, яка проводиться щороку.

“Це рутинна запланована робота, яка виконується на постійній основі. Зважаючи на значну кількість внутрішньо переміщених осіб та пошкоджені приміщення, ми вже раніше вживали певних заходів, а тепер настав час актуалізувати дані про виборчі дільниці. Це не свідчить про швидке проведення виборів — йдеться виключно про планові технічні роботи. Такі заходи проводяться щорічно відповідно до постанов. Основна мета — підготувати базу даних до можливих виборів після завершення війни. На даний момент це лише технічна робота, і про організацію виборів не йдеться”, — прокоментували в комісії.

У ЦВК також наголосили, що реєстр ще не доступний для загального користування, наразі проводиться внутрішня технічна робота.

“На даний момент відновлено лише частину реєстру, що стосується виборчих дільниць. Інші напрямки поки неактивні. Наше завдання зараз — оновити інформацію про постійно діючі виборчі дільниці. У попередні роки ми також здійснювали технічні роботи — перевіряли зв’язок та функціональність реєстру”, — додали у ЦВК.