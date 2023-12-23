Політика

ЦВК РФ не пустила на вибори суперницю Путіна

23 Грудня 2023 12:43
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вибори, росія

Центральна виборча комісія РФ відмовилася зареєструвати ініціативну групу з висування журналістки Катерини Дунцової у президенти. Таким чином, ЦВК не допустила Дунцова до збору підписів, необхідних для висування, пишуть місцеві ЗМІ.

ЦВК відмовила в реєстрації через помилки, допущені під час проведення зборів ініціативної групи. Комісія знайшла в документах на висування 100 помилок, наприклад, в одному з них замість «Валерьевна» написали «Валериевна».

Член ЦВК Євген Шевченко повідомив, що помилки є у заявах 20% членів групи. “Ми уважно вивчили документи, і у нас склалося враження, що вони зроблені нашвидкуруч без дотримання правових норм”, – сказав він.

«Катерино Сергіївно, ви молода жінка, у вас усе ще попереду. Будь-який мінус завжди можна перевести на плюс, будь-який досвід — все одно досвід», — заявила на засіданні ЦВК голова комісії Елла Памфілова, звертаючись до Дунцової.

Дунцова попереджала, що у разі відмови ініціативна група не зможе провести повторні збори.

Катерина Дунцова оголосила 16 листопада, що має намір висунути свою кандидатуру на пост президента. Своє рішення вона пояснила тим, що останні десять років країна рухається в невірному напрямку: курс взятий не на розвиток, а на саморуйнування. На сайті Дунцової йдеться, що вона виступає за припинення бойових дій, демократичні реформи, визволення політв’язнів.

Незабаром після того, як Дунцова заявила про плани висунути свою кандидатуру у президенти, її викликали до прокуратури, а банк ВТБ заблокував перекази на її ім’я. До нотаріуса, який затвердив протокол про реєстрацію ініціативної групи Дунцової, дійшли з перевіркою з Мін’юсту РФ.

На висування кандидатами на вибори президента РФ претендують 29 осіб.


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