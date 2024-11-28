Політика

Цукерберг зустрівся з Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго
28 Листопада 2024 09:56
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Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, повідомив телеканал Fox News із посиланням на радника Трампа Стівена Міллера.

“Марк Цукерберг дуже ясно висловив своє бажання бути прихильником і учасником цих змін, які ми бачимо по всій Америці, по всьому світу з цим рухом до реформ, який очолює Дональд Трамп”, – сказав Міллер у передачі на телеканалі.

Він додав, що у Цукерберга “є свої інтереси”, але другий термін Трампа засновник Facebook розглядає як шанс на “національне оновлення”.

Зустріч підтвердив CBS News представник Meta, який сказав, що Цукерберг “був вдячний за запрошення приєднатися до президента Трампа на вечері і можливість зустрітися з членами його команди”.

Після штурму Капітолія 6 січня 2021 року Facebook забанив Трампа, пояснивши це тим, що його пости заохочували насильство. На початку 2023 року акаунти Трампа у Facebook та Instagram було відновлено.


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