Цьогорічні зарплати українців перевищать довоєнний рівень – НБУ

Національний банк України прогнозує, що до кінця 2023 року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень і продовжуватимуть зростати. Основним фактором цього є висока конкуренція роботодавців за робочу силу.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

Згідно з новим інфляційним звітом НБУ:

У другому кварталі 2024 року реальні заробітні плати зросли на 17,6% рік до року, а номінальні — на 22,1%.

Незважаючи на посилення інфляційного тиску, який дещо уповільнив темпи зростання реальних доходів, вони залишаються високими і продовжують підтримувати приватне споживання.

НБУ прогнозує поступове зниження рівня безробіття через зростання попиту на робочу силу. Однак показник безробіття залишатиметься вищим, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Основними причинами цього є:

Обмежена пропозиція кваліфікованих працівників.

Наслідки війни, зокрема складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

У звіті зазначено, що вперше за два роки зафіксовано зростання кількості резюме. Це може свідчити про повернення на ринок праці людей, які раніше вибули з нього. Причинами такого повернення, ймовірно, є:

Зростання заробітних плат.

Перехід із тіньової зайнятості до офіційної.

НБУ очікує, що ці тенденції позитивно впливатимуть на економіку, підтримуючи її розвиток навіть за складних умов.