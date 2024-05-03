Ціни на нафту демонструють різке падіння, – Reuters

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, проте їхні тижневі втрати залишаються найзначнішими за останні три місяці, що зумовлено побоюваннями щодо попиту та високих відсоткових ставок.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Липневі ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,5%, до $84,10 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate на червень подорожчала на 34 центи, або на 0,4%, до 79,29 долара за барель.

Обидва бенчмарки зазнають тижневих втрат, оскільки інвестори побоюються, що підвищення відсоткових ставок на триваліший термін обмежить економічне зростання в США, провідному світовому споживачеві нафти, а також в інших частинах світу.

“Ми вважаємо, що розпродаж сировинних товарів за останні два дні – це побічний збиток від перегляду цін ФРС і не має фундаментального характеру”, – пишуть аналітики JP Morgan.

Також експерти вказують на зниження геополітичного ризику, оскільки Ізраїль і Хамас розглядають можливість тимчасового припинення вогню і проводять переговори з міжнародними посередниками.

“Надії на припинення вогню і різке зростання запасів сирої нафти в США призвели до того, що ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 85 доларів”, – говорить аналітик Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Наступна зустріч виробників нафти ОПЕК+ – членів Організації країн-експортерів нафти і союзників – призначена на 1 червня.

Джерела з групи ОПЕК+ повідомили, що вона може продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на день після червня, якщо попит на нафту не збільшиться.

“Збільшення запасів у квітні обернеться їхнім скороченням у травні-серпні і може призвести до зростання цін до 90 доларів у вересні”, – заявили в банку.