Цілі сім’ї з дітьми: У звільненому Лимані знайшли велику братську могилу

1 жовтня захисники України звільнили місто Лиман, що на Донеччині. Після цього у місті знайшли дві могили масових поховань місцевих жителів.

У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил, а точну кількість в іншому ще доведеться встановити.

За попередньою інформацією, перше місце поховання – це одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні.

Другу братську могилу знайшли вчора, 7 жовтня.

“Знайшли чергову братську могилу українців. На цей раз у Лимані. Попередньо 180 тіл. Подекуди поховані поряд цілі сім’ї. Є діти 2019 та 2021 років народження”, – розповів кореспондент Донбас Реалії Єгор Логінов.

Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

5 жовтня у місті вже знайшли понад 50 поховань із цивільними. Над деякими з них є таблички з іменами, а над деякими – лише номери.

Як стало відомо після деокупації, росіяни змушували людей, яких підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. Робили це у траншеях, які самі й викопували.