Ціль Путіна – окупація всієї України, — Зеленський 

Ціль Володимира Путіна – це окупація всієї України. Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.

“І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне”, – наголосив глава держави.

Президент сказав, що “принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик”.

“Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку”, – заявив глава держави.

Зеленський назвав ізоляцію Росії одним із ключових інструментів тиску і закликав до посилення санкцій: “Одне з ключових питань – ізоляція Росії, це те, що повинно зберігатися обов’язково, санкції працюють зокрема на це. Тарифи мають працювати зокрема на це. Російські активи треба конфіскувати зокрема для цього”.

Також президент рішуче відкинув ідею територіальних поступок як спосіб припинення вогню, назвавши це лише паузою, яка рано чи пізно обернеться новими нападами.

“Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну — такого не буде. Це не рішення, це пауза, як після 2008 року для Грузії чи 2014 року для нас”, — підкреслив Зеленський.

За його словами, потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне.