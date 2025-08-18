        Політика

        Це був показовий і цинічний удар: Зеленський про російські обстріли напередодні перемовин у Вашингтоні 

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 13:50
        читать на русском →
        Наслідки удару по будинку у Харкові / Фото: ДСНС
        Наслідки удару по будинку у Харкові / Фото: ДСНС

        Президент України Володимир Зеленський назвав показовими і цинічними російські удари в той час, коли у Вашингтоні буде зустріч для припинення війни.

        “Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі.  Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей” – наголосив Зеленський.

        Реклама
        Реклама

        Через удари по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

        У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини.

        Був і російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії.

        “Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути “стоп” повинна саме Москва”, – підсумував президент.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини