Це був показовий і цинічний удар: Зеленський про російські обстріли напередодні перемовин у Вашингтоні 

Президент України Володимир Зеленський назвав показовими і цинічними російські удари в той час, коли у Вашингтоні буде зустріч для припинення війни.

“Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей” – наголосив Зеленський.

Через удари по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини.

Був і російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії.

“Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути “стоп” повинна саме Москва”, – підсумував президент.