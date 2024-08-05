Суспільство

ЦАХАЛ ліквідувала міністра економіки ХАМАСу
5 Серпня 2024 13:37
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ізраїль, хамас
Ілюстративне фото / Israel Defence

Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАСу. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі. 

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки ХАМАС у секторі Газа.

Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС. Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.


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