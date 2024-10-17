ЦАХАЛ, ймовірно, ліквідувала лідера ХАМАС Яхью Сінвара

Є висока ймовірність того, що 16 жовтня армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАС Яхью Сінвара.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на ізраїльського високопосадовця, заява ЦАХАЛ.

Як повідомляють у ЦАХАЛ, трьох терористів було ліквідовано під час сутички на першому поверсі будівлі в Газі. Після штурму було виявлено, що один із загиблих був “дуже схожий” на Сінвара, якого підозрюють в організації теракту 7 жовтня.

Військові вважають, що є “висока ймовірність”, що це тіло належить саме йому. На місці інциденту не було заручників, хоча раніше повідомлялося, що Сінвар використовував їх як живий щит.

“На даний момент особистість терористів не може бути підтверджена”, – зазначили в ЦАХАЛ. “ЦАХАЛ і Шин-Бет продовжують діяти з необхідною обережністю”, – додали військові у своїй заяві.

Для остаточного підтвердження особи вбитих проводять ДНК-тестування, а також стоматологічну і дактилоскопічну експертизу, використовуючи записи з часів ув’язнення Сінвара в Ізраїлі.