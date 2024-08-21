Суспільство

ЦАХАЛ атакував склади зброї “Хезболли” в Лівані
21 Серпня 2024 08:18
читать на русском →
ізраїль
Ілюстративне фото / Reuters

21 серпня армія оборони Ізраїлю атакувала склади зброї “Хезболли” в районі Бекаа в Лівані.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

“Після ударів були виявлені вторинні вибухи, що вказує на наявність великої кількості зброї на об’єктах, які були уражені”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, удари були нанесені по об’єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони “Хезболли” і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю”

Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану, а також по пусковій установці “Хезболли”, з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Серпня 2024 10:30

Влада Німеччини запевнила Україну у подальшій підтримці
21 Серпня 2024 09:35

Вночі ЗСУ атакували російський ЗРК С-300 в Ростовської області
21 Серпня 2024 08:44

Вночі над Вінниччиною збили 4 “Шахеди”
21 Серпня 2024 07:50

Мешканцям Дніпропетровщини, які палили авто військових, оголосили підозру
21 Серпня 2024 07:09

У березні Байден затвердив секретну ядерну стратегію США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки