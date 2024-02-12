Cили оборони знищили вночі 14 “Шахедів” і ракету Х-59

У ніч на 12 лютого ЗСУ знищили 14 із 17 “Шахедів”, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили.

“У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131″ з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)”.

До відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті бойової роботи було знищено 14 “Шахедів” та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.