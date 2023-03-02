Crew Dragon стартував до МКС

Американський багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX стартував до Міжнародної космічної станції (МКС) із трьома астронавтами та космонавтом “Роскосмосу” на борту, повідомило NASA.
Liftoff of Crew-6! pic.twitter.com/BucEYeIIFe— SpaceX (@SpaceX) March 2, 2023
До складу міжнародного екіпажу корабля входять американські астронавти Стівен Боуен та Вуді Хобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Нейаді та російський космонавт Андрій Федяєв.
Запуск був здійснений за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді о 00:34 за часом Східного узбережжя США (07:34 за Києвом).
За повідомленням NASA, Crew Dragon має зістикуватися з МКС 3 березня через 24,5 години після старту. Це вже четвертий політ цього багаторазового корабля.
Планується, що загалом екіпаж Crew Dragon-6 проведе на станції півроку.