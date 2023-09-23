CNN: ЗСУ прорвали оборону під Вербовим

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавский поспілкувався з CNN щодо ситуації на південному фронті.

«На лівому фланзі [біля Вербового] ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», — сказав Олександр Тарнавський старшому міжнародному кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену під час інтерв’ю в п’ятницю, хоча він й визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

“Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну”, — сказав він. “Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є)”.

Останніми тижнями українські сили стверджували, що проникли на «першу лінію» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів росіян вздовж південного фронту.

Аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України – зламати «сухопутний міст» Росії, який з’єднує утримувану нею територію на сході з анексованим Кримом.

На початку вересня українські війська заявили, що зайняли село Роботине і просуваються на схід у напрямку села Новопрокопівка. Солдати сказали, що вони очікують битв за контроль над височинами на південь і схід від села, коли вони наближаються до наступного шару російської оборони. Вербове знаходиться за кілька миль на схід від Роботине.

Проте Тарнавський сказав CNN, що він вважає, що великим проривом стане, якщо Україна зможе взяти Токмак, стратегічний центр для Росії, який є її першою великою ціллю в її боротьбі на півдні.

Раніше CNN повідомило, що українські сили все ще перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака, намагаючись прорвати численні шари російської оборони.

«Я вірю, що так [буде великий прорив]», — сказав Тарнавський. «Я думаю, що це буде після Токмака. На даний момент (росіяни) покладаються на глибину своєї лінії оборони».

Замість «лінії Суровікіна» – каже Тарнавський – більшими проблемами є «перехрестя, смуги дерев і мінні поля між смугами дерев».

«[Існує] комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно», — сказав він. «Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами».

«Токмак – це ціль-мінімум», – сказав він. «Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів».

Незважаючи на визнання просування не так «швидко, як очікувалося», Тарнавський сказав, що зима не сповільнить контрнаступ.

Сильні дощі восени можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

«Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без техніки, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ», — сказав Тарнавський в інтерв’ю.

«Зараз ні ворог, ні ми не використовуємо великі з’єднання, роти, батальйони чи бригади. Ми використовуємо десантно-штурмові загони, групи по 10-15 осіб», – пояснив він. «Вони проводять титанічну роботу, зосереджуючи на собі вогонь противника та використовуючи всі засоби, які їм доступні, щоб вижити».

Однією з причин повільного просування генерал назвав те, що Росія змогла винести деякі уроки з інших українських наступальних операцій.

«Росіяни вчаться досить швидко, тому що іншого вибору у них немає. Якщо вони не навчаться, то швидше зазнають поразки», – пояснив він. «Я б не сказав, що вони підлаштовуються під наші дії, оскільки ми також змінюємо свою тактику».

За його словами, Україна також адаптувалася до використання західного обладнання, а також до західної тактики.

Відповідаючи на запитання про зростання опору на Заході продовженню поставок зброї в Україну, особливо в США, де дехто висловив сумнів щодо шансів Києва на успіх, Тарнавський сказав, що поважає їхню думку.

«Нехай це буде думка скептиків. Це не змагання, і у нас немає вибору», – сказав він. «Я розумію, що хтось міг уявити масштабні контрнаступальні операції. Але часи змінюються, тактика ворога, змінюється зброя».

«У нас одна мета – звільнення наших територій. Як би важко це не було, ми будемо працювати далі. І я хочу подякувати навіть скептикам, їхня критика теж впливає на успіх нашого завдання», – сказав він.

Він подякував західним союзникам України за постійну підтримку та пообіцяв дбайливо ставитися до поставлених ними танків і бронетехніки.

Під час інтерв’ю генерал також прокоментував поточний стан найманців угруповання Вагнера.

Він сказав, що бійці Вагнера все ще з’являються «тут і там» на передовій після смерті колишнього боса групи Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі минулого місяця після того, як очолив невдале повстання проти Путіна.

Угода, укладена для деескалації кризи, мала відправити Пригожина та його бійців до сусідньої Білорусі, але є повідомлення про передислокацію бійців Вагнера до Херсона.

Відповідаючи на питання про ці повідомлення, Тарнавський сказав: «За деякими напрямками, я не можу сказати, чи це Херсонська область, чи наш напрямок, чи ще десь, вони спливають. Справа в тому, що їхні значки з’являються тут і там – це було постійно».

Далі Тарнавський сказав, що його люди зазвичай спекулювали про присутність Вагнера щоразу, коли їхній ворог починав поводитись більш компетентно.

«Ми підозрюємо присутність «Вагнера», якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання більш цікаво (більш нестандартно)», – пояснив він. «Це змушує думати: «Може, це Вагнер з’явився?»

«Але сьогодні на моїй ділянці фронту такого підрозділу немає», – додав він. «Щодо Херсонського напрямку – не можу сказати».

Нещодавно Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі на Кримському півострові, який був незаконно анексований московськими військами в 2014 році.

Тарнавський заявив CNN, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу Києва.

«Успіх наступальних дій полягає не тільки в знищенні противника, який стоїть перед вами, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо в знищенні командних центрів», — сказав він, додавши, що це може створити «безлад на полі бою».

Генерал додав, що нанесення удару по Криму було особливо важливим як клич для згуртування українських сил і для підвищення морального духу.

«Це допомагає нам, але також дає надію на майбутнє», — сказав він.