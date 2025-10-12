Сили оборони просунулися в районі Оріхова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на запорізькому напрямку поблизу міста Оріхів українські військові просунулися на понад три кілометри.

У черговому зверненні президент вказав, що нині підрозділи Збройних Сил України продовжують вести контрнаступальну операцію в районі міста Добропілля Донецької області.

Він подякував бійцям 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” , 33-го штурмового полку та інших українських підрозділів, які були задіяні в “зачищенні” територій від загарбників.

У 24-му ОШБ “Айдар” сьогодні повідомили про звільнення від російських окупантів села Малі Щербаки Запорізької області. Командувач штурмових військ ЗСУ Валентин Манько вказав, що українські захисники також провели вдалу контрнаступальну спецоперацію в районі Степового.

Нещодавно начальник Генштабу армії країни-агресора Валєрій Герасімов заявив, що новим стратегічним завданням для РФ є захоплення Запоріжжя.