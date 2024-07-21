CNN: Зеленський натякає на переговори з Росією

Цього тижня президент України Володимир Зеленський виступив із незвично стриманим зверненням до своєї країни, натякнувши на готовність до перемовин із Росією вперше відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення понад два роки тому. На це звертає увагу CNN.

Зеленський запропонував Москві направити делегацію на наступний мирний саміт, який він сподівається провести в листопаді. На попередню мирну конференцію, що відбулася у Швейцарії минулого місяця, Росію не запросили, оскільки Зеленський заявив, що будь-які переговори можуть відбутися тільки після виведення російських військ з території України.

Наразі Київ стикається з подвійним ударом: складною ситуацією на лінії фронту і політичною невизначеністю щодо рівня майбутньої підтримки з боку найближчих союзників України.

Хоча просування російських військ на сході України значно сповільнилося після того, як у травні в країну почали надходити американські озброєння, воно не припинилося повністю. Росія, як і раніше, відвойовує території, хоча і набагато повільнішими темпами.

Водночас виникають питання про готовність деяких найближчих і найважливіших союзників України – зокрема, США і Німеччини – продовжувати вливати ресурси в конфлікт, підтримуючи Київ.

Виступаючи перед журналістами в понеділок, Зеленський заявив, що Україна не отримує достатньої допомоги Заходу, щоб перемогти у війні, вказавши, що її результат визначатиметься далеко за межами України.

“Не все залежить від нас. Ми знаємо, що було б справедливим закінченням війни, але це залежить не тільки від нас. Це залежить не тільки від наших людей і нашого бажання, а й від фінансів, від зброї, від політичної підтримки, від єдності в ЄС, у НАТО, у світі”, – сказав президент.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав, що цілком імовірно, що зміна тону Зеленського була реакцією на події, які відбуваються у США, де колишній президент Дональд Трамп у понеділок оголосив затятого критика відправки допомоги Україні Джей Ді Венса своїм кандидатом у президенти.

У бесіді з CNN на Аспенському безпековому форумі Гербст сказав, що, можливо, Зеленський намагається налагодити контакт із потенційною майбутньою адміністрацією Трампа, наголошуючи, що він готовий вести переговори – за умови, що угода, яка лежить на столі, буде справедливою.

“Це має бути (розумний) мир, який не дозволить російським окупантам продовжувати катувати, репресувати і вбивати окупований народ України”, – сказав він. Росія неодноразово відкидала звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини в Україні, незважаючи на численні докази зворотного.

Трамп і Зеленський поговорили в п’ятницю, що Трамп назвав “дуже гарною телефонною розмовою”.

Колишній президент заявив, що він “принесе мир в усьому світі та покладе край війні, яка коштувала стількох життів”, а Зеленський сказав, що вони обговорили, “які кроки дадуть змогу зробити мир справедливим і справді міцним”.

Останніми місяцями президент Росії Володимир Путін неодноразово повторював, що готовий вести переговори з Україною, хоча й на умовах, які залишаються абсолютно неприйнятними для України та її західних союзників.

Путін заявив, що Росія припинить війну в Україні, якщо Київ повністю здасть чотири регіони, на які претендує Москва: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Значна частина цих регіонів залишається під контролем України, тож Путін, по суті, просить Україну віддати територію без бою. Путін також заявив, що будь-яка мирна угода вимагатиме від України відмовитися від прагнення вступити в НАТО, що змусило Київ назвати цю пропозицію такою, що “ображає здоровий глузд”.

Орися Луцевич, заступник директора програми з Росії та Євразії в Chatham House, сказала, що, з огляду на публічні вимоги Путіна, слова Зеленського, найімовірніше, були посланням решті світу.

“Це сигнал і для Росії, і для Глобального Півдня, що Україна не є якоюсь перешкоджаючою силою. Вона готова сісти за стіл переговорів. Але це не може бути повністю на російських умовах, і це не може призвести до (капітуляції) України перед Росією… Путін вимагає контролю над регіонами, які він не може завоювати військовим шляхом”, – сказала вона в інтерв’ю CNN.

Луцевич вважає, що Путін активізував свої заклики до переговорів, бо знає, що його вікно можливостей може закритися.

Попри те, що Росія значно більша і сильніша за Україну, їй не вдалося реалізувати свої територіальні цілі – навіть коли Київ отримував лише обмежену допомогу від Заходу. Перша спроба Москви взяти столицю закінчилася поразкою, а лінія фронту не просунулася суттєво більш ніж за рік.

Нова військова допомога США почала надходити на передову в Україні в травні, після кількох місяців затримок, викликаних політичним глухим кутом у Конгресі США. Водночас Україна нарешті отримала дозвіл від деяких західних країн використовувати свою зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії – щоправда, тільки в обмежених випадках і в районах, розташованих поблизу кордону з Україною.

Хоча це допомогло сповільнити просування Росії і запобігти можливій повторній окупації Харківської області, Україна все ще захищає територію, а не просувається вперед, щоб повернути райони, які перебувають під російською окупацією.

“Українським силам доведеться накопичувати техніку, матеріали та живу силу для майбутньої контрнаступальної операції, і це частина російського розрахунку, який ми спостерігаємо, – російське військове командування, схоже, дотримується стратегії проведення послідовних наступальних операцій по всій лінії фронту, – каже Райлі Бейлі, аналітик по Росії з американського Інституту вивчення війни.

За словами Бейлі, поступово просуваючись уздовж лінії фронту протяжністю понад 600 миль (1000 кілометрів), Росія змушує Україну перейти до оборонних операцій, а не готуватися до контрнаступу.

“Їм необхідно послабити російські сили і засоби, які беруть участь у наступальних операціях, що забезпечить більшу гнучкість і послабить тиск”, – сказав Бейлі. “Тоді Україна зможе почати робити оперативний вибір, який вона не могла зробити в останні кілька місяців”.

Але успіх будь-якого майбутнього українського контрнаступу залежатиме насамперед від того, яку підтримку він отримає від своїх західних союзників. Цього тижня Зеленський заявив, що нинішнього рівня підтримки достатньо, щоб стримати подальше просування Росії, але не виграти війну.

Цей тиждень приніс ще більше невизначеності на цьому фронті, оскільки Трамп оголосив, що вибрав Венса як свого кандидата у віцепрезиденти. Венс раніше пропонував Україні вести переговори з Росією, оскільки у США та інших союзників немає можливості підтримати її. Сам Трамп заявив, що “закінчить війну за один день”, і сказав, що США не повинні надсилати гроші в Україну без будь-яких умов.

Водночас стало відомо, що Німеччина, яка є одним із найбільших прихильників України, планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року – хоча вона вважає, що Київ зможе задовольнити основну частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів, отриманих від заморожених російських активів, схвалених “Великою сімкою” минулого місяця.

Якби реалізувався найгірший для України сценарій – якби США припинили надавати допомогу, Європа не активізувала свою допомогу, а Україна не змогла б отримати доступ до заморожених російських активів – Росія, ймовірно, почала б досягати набагато більших успіхів.

За словами Гербста, якщо демократи переможуть на президентських виборах у США в листопаді, нинішня політика США з підтримки України, найімовірніше, продовжиться, і допомога надходитиме ще більше.

“Якщо переможе Трамп, ми не знаємо, що він буде робити. Але ми знаємо, що в його команді з національної безпеки є серйозні люди, які зрозуміють, що Путін – це пряма загроза американським інтересам і що для США важливо або критично важливо, щоб Путін програв в Україні”, – додав він.

Однак Гербст вважає, що є ще один фактор, який може переконати можливу адміністрацію Трампа продовжувати допомагати Україні.

“Якщо його команда припинить допомогу, і Україна розвалиться, це буде великою поразкою США з вини команди Трампа. Поразка, яка перевершить ганьбу і збитки, завдані некомпетентним відходом Байдена з Афганістану. І в його команді знайдуться люди, які це зрозуміють”, – сказав він.

Аналітики очікують, що пакет допомоги Україні – понад 60 мільярдів доларів, схвалений Конгресом США на початку цього року, – триватиме для Києва від року до 18 місяців, що може бути достатнім часом для перегрупування і нового контрнаступу.

За словами Луцевич, Україні вкрай необхідно домогтися успіхів на полі бою, а потім подивитися, чи є у Росії реальне бажання вести переговори, яке, за її словами, наразі не виглядає щирим.

“Але які у нас є докази того, що росіяни хочуть вести переговори? Путін переводить свою країну в стан тотальної війни”, – сказала вона, додавши, що війна, найімовірніше, закінчиться тільки тоді, коли Москва почне відчувати загрозу.

“Я думаю, що ця війна закінчиться, коли Путін відчує, що російський контроль над Кримом перебуває під загрозою”.

Україна вже активізувала свої атаки на півострів, незаконно анексований Росією 2014 року, який є домом для Чорноморського флоту Москви. Київ стверджує, що його військові завдали ударів і потопили або серйозно пошкодили кілька російських військових кораблів у цьому районі, вивівши з ладу щонайменше третину Чорноморського флоту Росії.

Україні також вдалося кілька разів вдарити по мосту через Керченську протоку, що з’єднує Крим із Росією, і тимчасово перекрити його. Південний фронт, що простягається від Донбасу на сході України через Херсонську і Запорізьку області, де окупована Росією територія створює сухопутний міст між Росією і Кримом, буде ключовою метою.

Хоча тон Зеленського, можливо, змінився цього тижня, його позиція щодо того, як має виглядати мирна угода, не змінилася, принаймні публічно. Більшість українців не хочуть, щоб уряд взагалі віддавав будь-які території.

“Наразі політично важко, якщо не неможливо, стверджувати, що мир може бути досягнутий без повного повернення всіх українських територій. Але це не означає, що з часом це стане неможливим”, – сказав Гербст.

Він вважає, що Київ може “з певною підставою говорити про перемогу України в цій війні”, навіть якщо Україні не вдасться повернути всю довоєнну територію – за умови, що вона поверне собі достатньо, щоб стати економічно життєздатною і безпечною державою.

“Але щоб бути безпечною державою, особливо в таких умовах, вона має бути членом НАТО. Я вважаю, що якби це було справді на столі переговорів, тобто за цим стояла б уся віра і міць Сполучених Штатів, то теоретично це могло б призвести до стабільного миру”, – сказав він.

“Це не буде справедливим миром, тому що ви все одно віддасте мільйони українців на милість порочного режиму Кремля, який показав, що не любить – і це дуже ввічливий спосіб висловити це – українців, які вважають себе українцями, а не малоросами”.