CNN: Українські жінки пішли працювати на заборонене виробництво

Поки їх країна бореться, щоб дати відсіч російським військам, українські жінки беруть на себе ролі та обов’язки, які раніше їм були недоступні, часто в складних і небезпечних обставинах.

Про це пише CNN у своєму матеріалі “Українські жінки порушують гендерні норми, служачи своїй країні”.

Тисячі українських чоловіків залишили свою роботу, щоб приєднатися до армії та захищати країну після російського вторгнення майже 16 місяців тому. За їх відсутності українські жінки активізуються. Раніше українське законодавство забороняло жінкам займати роботу, яка вважалася надто небезпечною.

Підземна розробка корисних копалин, кування гарячого металу та керування важким обладнанням – це лише мала частина робіт, які українкам раніше не дозволяли виконувати.

Але коли президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан після вторгнення Росії, тим самим призупинивши чинні закони в країні, українські жінки пішли працювати.

Жінки історично відігравали вирішальну роль у робочій силі під час війни, беручи на себе роботу та обов’язки, які традиційно виконували чоловіки – як це сталося під час обох світових війн.

38-річна Тетяна походить із сім’ї вугільних шахтарів. З міркувань безпеки CNN не повідомляє повних імен працівників шахти та місцезнаходження шахти. Її батько, дід і дядьки працювали на шахтах.

У дитинстві вона мріяла піти їхнім шляхом, на тисячі футів під землю, але жінок не пускали. Замість цього вона працювала на поверхні оператором автоматичного запуску газу, контролюючи рівень метану в шахті.

Видобуток вугілля є критично важливим для енергетичного сектору України, забезпечуючи країну світлом і теплом.

Коли сотні шахтарів призвали в армію, гірнича компанія Тетяни запросила жінок-волонтерів для підземної роботи. Однією з перших руку підняла Тетяна.

Тетяна, яка є однією з понад 45 жінок, які зараз працюють під землею на вугільній шахті на сході України, сподівається продовжувати працювати в шахті після війни. Однак вона та інші жінки ведуть важку боротьбу проти традиційних гендерних норм у своїй країні.

Провідний інженер шахти Олександр каже, що як тільки Україна виграє війну, він вірить, що жінки піднімуться на землю і виконуватимуть роботу «для жінок». Але навіть Олександр визнає, що без таких жінок, як Тетяна, шахта не змогла б працювати.

У північноукраїнському містечку Марія Кобець — ще одна жінка, яка виконує нетрадиційну роль. У червоній бандані та червоній помаді вона майже дзеркально відбиває американський пропагандистський плакат часів Другої світової війни «Клепальниця Розі» (англ. Rosie The Riveter – узагальнений образ американської робітниці часів Другої світової, що пішла працювати на військове виробництво – ред.)

Вона проводить дні в ковальській кузні, що належить її чоловікові Андрію. Її чоловік був призваний до Збройних сил України та воює на передовій.

До війни її чоловік продавав складні металоконструкції за сотні доларів клієнтам у Сполучених Штатах і Європі. Оскільки чоловіка немає, 30-річна Кобець каже, що її місією стало утримувати сімейний бізнес на плаву.

«Я дуже часто плачу в кузні», – сказала вона. «Мій чоловік захищає нас і змушений бути далеко від нас, виконує бойові завдання, і це дуже небезпечно. Але ця робота допомагає мені триматися і не розсипатися».

Кобець подобається працювати в кузні, але каже, що сподівається повернути кермо своєму чоловікові, коли Україна здобуде перемогу.

«Це виснажлива робота… але цікава. Я хотіла б робити це, коли мені хочеться, а не тоді, коли я повинна це робити», – сказала вона CNN.

У різні способи ці жінки роблять значний внесок у перемогу своєї країни. Також у Збройних силах України служать 60 тис. жінок, з них 5 тис. – у бойових частинах.

Порушувати гендерні норми складно, але ці жінки прокладають шлях до більшої рівності та, як вони сподіваються, розширюють можливості для себе та майбутніх поколінь.