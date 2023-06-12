Росіяни похизувалися знищенням дерев’яного танку ЗСУ

Українські військові спростували заяву росіян про нібито знищення українського танка за допомогою дрона-камікадзе “Ланцет”, насправді окупанти поцілили у дерев’яний макет.

Про це повідомили у підрозділі К2 54-ої окремої механізованої бригади

11 червня російські канали публікували у мережі відео нібито знищення танка за допомогою “Ланцета”.

Але 12 червня з’явилося відео з цього місця з іншого ракурсу, на якому автор каже, що танк його був дерев’яним макетом.

Оборонець зазначив, що “до останнього не вірив, що кац*и такі еануті”.