Суспільство

Росіяни похизувалися знищенням дерев’яного танку ЗСУ

12 Червня 2023 15:26
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фейк, вийна

Українські військові спростували заяву росіян про нібито знищення українського танка за допомогою дрона-камікадзе “Ланцет”, насправді окупанти поцілили у дерев’яний макет.

Про це повідомили у підрозділі К2 54-ої окремої механізованої бригади

11 червня російські канали публікували у мережі відео нібито знищення танка за допомогою “Ланцета”.

Але 12 червня з’явилося відео з цього місця з іншого ракурсу, на якому автор каже, що танк його був дерев’яним макетом.

Оборонець зазначив, що “до останнього не вірив, що кац*и такі еануті”.


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