Російська армія повернулася до практики атак керованими авіабомбами – Гуменюк

На півдні України російська армія повернулася до практики атак за допомогою керованих авіабомб і ударних безпілотників, зокрема типу “Ланцет”.

Про це повідомила голова Об’єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Була певна пауза, але тактична авіація знову активізувалась. Вони здійснюють атаки за допомогою ударних безпілотників типу “Ланцет”, – заявила представниця ЗСУ.

Гуменюк також розповіла, що росіяни наразі ще не відновили свої оборонні лінії на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

“Вони не скрізь можуть повернутися на свої позиції. Географія мінування, яку вони знали, змінилася. Зараз вода розкидала міни зовсім в інші позиції. Вони змушені спочатку провести розмінування, а потім повертатися”, – повідомила Гуменюк.