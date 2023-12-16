Політика

РФ перекидає свіжих штурмовиків на Куп’янський напрямок

16 Грудня 2023 14:21
читать на русском →
вийна, куп'янськ

Армія РФ прагне захопити село Синьківку на Харківщині, щоб створити там плацдарм для окупації Куп’янська та інших територій України на захід. У штурмах російські війська зазнають втрат у техніці та особовому складі, тому перекидають туди резерви.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

“Активні бойові дії на Куп’янському напрямку почалися на початку жовтня, тривають по цей день. За минулу добу відбито дев’ять атак РФ поблизу Синьківки. Армія РФ намагається захопити це село для створення подальшого плацдарму для наступу на Куп’янськ. Це важливий вузловий центр, логістичний, він може стати плацдармом для наступу на захід, в бік неокупованої України”, — сказав Фітьо.

За словами речника, протягом 15 грудня на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили 258 російських військових та 14 одиниць техніки.

“Бачимо, що зараз ворог перекидає туди резерв штурмових батальйонів, таким чином намагається компенсувати втрати, які там зазнає. А втрати там достатньо серйозні. 14 грудня вдалося знищити 9 танків та 10 БМП”, — заявив Фітьо.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2023 12:41

ЗМІ: Залужний замислює новий наступ
16 Грудня 2023 14:52

Умєров закликає до “інформаційної гігієни”
16 Грудня 2023 14:21

РФ перекидає свіжих штурмовиків на Куп’янський напрямок
16 Грудня 2023 13:05

FT: Україна має право нервувати
16 Грудня 2023 11:05

Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки