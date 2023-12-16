РФ перекидає свіжих штурмовиків на Куп’янський напрямок

Армія РФ прагне захопити село Синьківку на Харківщині, щоб створити там плацдарм для окупації Куп’янська та інших територій України на захід. У штурмах російські війська зазнають втрат у техніці та особовому складі, тому перекидають туди резерви.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

“Активні бойові дії на Куп’янському напрямку почалися на початку жовтня, тривають по цей день. За минулу добу відбито дев’ять атак РФ поблизу Синьківки. Армія РФ намагається захопити це село для створення подальшого плацдарму для наступу на Куп’янськ. Це важливий вузловий центр, логістичний, він може стати плацдармом для наступу на захід, в бік неокупованої України”, — сказав Фітьо.

За словами речника, протягом 15 грудня на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили 258 російських військових та 14 одиниць техніки.

“Бачимо, що зараз ворог перекидає туди резерв штурмових батальйонів, таким чином намагається компенсувати втрати, які там зазнає. А втрати там достатньо серйозні. 14 грудня вдалося знищити 9 танків та 10 БМП”, — заявив Фітьо.