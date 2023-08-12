CNN: “Серпневе прокляття” Росії повернулося

У минулі роки серпень місяць в Росії часто зустрічали з часткою обережності, навіть тривоги. Росіяни пошепки говорили про своє «серпневе прокляття», щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терористичних атак або спалахів війни, пише CNN.

Уже давно це прокляття було знято й майже забуто, зводячи місяць до чергової гарячої літньої перерви.

Але цього року, схоже, він повернувся з помстою.

По-перше, росіяни спостерігають масове зростання кількості нападів з боку України, які привели війну Кремля додому, змусивши Москву заплатити ціну та давши звичайним росіянам відчути жахливе насильство, від якого Україна потерпає з лютого минулого року.

У Чорному морі російський військовий і комерційний флот цього місяця зазнав атаки українських військово-морських безпілотників, загрожуючи російським постачанням і торговим шляхам.

І кожного дня в серпні ЗМІ повідомляли про невеликі, але безперервні атаки українських безпілотників на офіційні будівлі, військові об’єкти або комерційні та житлові приміщення.

За словами офіційних осіб, більшість з них знищено завдяки посиленій протиповітряній обороні. Але цього достатньо, щоб змусити росіян задуматися.

«Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут», — сказала одна жінка, ім’я якої не названо, місцевим ЗМІ в Москві.

«Але ми не політики, тому не хочемо коментувати», — додала вона.

У Росії ведеться жорсткий придушення інакомислення, особливо навколо критики війни в Україні.

Ще одна жінка з’явилася в місцевих ЗМІ з розмитим обличчям, щоб захистити свою особу: «У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в цей час», — сказала вона.

Інші росіяни, вочевидь, зараз роблять свій спротив ще далі: у серпні стався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні – за даними російських державних ЗМІ, трохи більше двох десятків нападів лише за тиждень.

Офіційні особи кажуть, що незахищені громадяни, як-от пенсіонери, обманюються під час нападів українськими агентами, які видають себе за поліцію чи кредиторів, вимагаючи позики та змушуючи їх діяти.

Але джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіян зазнають примусу: Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

«Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили», — сказало джерело CNN.

Другий тиждень серпня був не менш насиченим, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених.

Загадковий вибух прогримів на промисловому підприємстві в невеликому російському місті Сергієв Посад, приблизно за дві години їзди від Москви, піднявши темну грибоподібну хмару в небо.

Влада наполягає, що це було порушення правил безпеки на фабриці феєрверків, заперечуючи повідомлення про саботаж на місці, яке колись було провідним виробником військового оптичного обладнання, наприклад нічних окулярів і прицілів.

Тим не менш, вибух завдав жахливих збитків: за даними російських державних ЗМІ, постраждало 440 квартир і 20 приватних будинків; знищено 184 автомобілі; 84 людини отримали поранення, 1 загинув, ще щонайменше 8 вважаються зниклими безвісти.

Серпневе прокляття Росії справді повернулося.