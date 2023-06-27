CNN: Розвідка США знала у деталях про плани заколоту Пригожина

Джерела американської телекомпанії CNN стверджують, що розвідка США знала в багатьох деталях про плани заколоту Євгена Пригожина та ПВК «Вагнер», але не поділилася цією інформацією майже ні з ким із союзників, щоб не видати своїх агентів.

За словами анонімних джерел телекомпанії, американці поділилися цією інформацією лише з вищим керівництвом Великобританії і не стали нічого розповідати ні решті союзників НАТО, ні Україні.

І навіть у самих США з цими розвідданими були ознайомлені лише вищі особи в адміністрації і т.з. “банда восьми” – вісім членів Конгресу, допущені до державної таємниці, – передає CNN.

З Україною американці не поділилися інформацією до початку заколоту передусім через побоювання, що ці розмови можуть перехопити росіяни.

Чого американська розвідка не знала, то це того, коли почнеться заколот,

«Але він (Пригожин), схоже, вирішив діяти за своїм планом після заяви Міністерства оборони Росії 10 червня про те, що всі приватні військові компанії, включаючи Вагнер, будуть змушені підписати контракти з армією і по суті будуть поглинені Міністерством оборони», — вважають джерела. CNN.

Після початку заколоту президент Джо Байден, за словами цих співрозмовників CNN, обдзвонив союзників і всім розповів, що американська розвідка знала про підготовку виступу ПВК «Вагнер».

Крім того, за даними CNN, американці в суботу попередили українців, що не варто намагатися скористатися ситуацією і вдарити по території Росії, а союзників вони просили утриматися від заяв — усе це задля того, щоб не давати Путіну приводів заявляти про причетність Заходу до спроби заколоту. .