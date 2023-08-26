Суспільство

CNN розповіла, як “Джус” отримав свій позивний

26 Серпня 2023 20:35
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авіакатастрофа

Троє українських льотчиків, у тому числі один на позивний “Джус”, загинули в авіакатастрофі на заході Житомирської області, повідомили в Повітряних силах України.

Пілоти загинули в п’ятницю, коли два навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися в небі поблизу міста Житомир. У ВПС заявили, що пілоти виконували бойове завдання.

Збройні сили висловили співчуття родинам загиблих, зазначивши, що «це болюча і непоправна втрата для всіх нас».

Минулого року «Джус» (у перекладі з англійської “сік”) розповів Андерсону Куперу з CNN, що отримав своє прізвисько під час поїздки до Сполучених Штатів. Мовляв, це прізвисько придумали друзі, тому що він не вживає алкоголь і постійно просив соку.

“Джус” був пілотом МіГ-29 і закликав західних союзників надати Україні винищувачі США. У складі підрозділу під назвою «Привид Києва» він захищав небо над столицею, центральними та північними регіонами України в перші години після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Свої співчуття родинам загиблих пілотів виказав президент України Володимир Зеленський:


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