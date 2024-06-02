CNN: “Кухар Путіна” здійснює своє бажання з могили

Усунення багаторічного міністра оборони з посади не є чимось незвичайним. Однак арешт п’ятьох його високопоставлених співробітників – це явно більше, ніж просто пошук свіжої крові, особливо в Росії Владіміра Путіна, пише CNN.

Після шокового усунення Сергія Шойгу з посади міністра оборони два тижні тому, під виглядом антикорупційної кампанії прокотилася хвиля арештів, яка випотрошила вищий керівний склад міністерства оборони.

Вибір часу є настільки ж інтригуючим, як і самі арешти та перестановки. Після майже трьох років невдач на полях битв в Україні, Росія щойно здобула перемогу. Протягом останніх тижнів вона розпочала значною мірою успішний наступ на півночі, в напрямку Харкова, а також здобула перемоги в регіоні Донбасу на сході країни.

Катастрофічна нестача живої сили в Україні та скорочення запасів боєприпасів, що посилилося через багатомісячну тяганину в Конгресі США з ухваленням пакету військової підтримки, також допомогли переломити ситуацію в бік Росії.

Виникає питання: навіщо трясти міністерство, відповідальне за перемогу у війні, саме зараз?

Аналітики, які спілкувалися з CNN, назвали міністерство оборони одним з найбільш корумпованих в країні. Російські державні ЗМІ розкривають військові контракти на вражаючі суми і публічно ганьблять високопосадовців міністерства та їхній розкішний спосіб життя. Але, як сказав один аналітик в інтерв’ю CNN, ми є свідками “дуже складної поліцентричної гри”, яка пов’язана з вибором часу і екзистенційним пошуком Путіним перемоги над Заходом.

Над цим потрясінням висить привид Євгена Пригожина, ватажка групи найманців “Вагнера”, який також був раніше відомий як “кухар Путіна”.

Перед смертю він висловлював ненависть до Шойгу і головного російського генерала Валерія Герасимова у сповнених ненормативної лексики тирадах, звинувачуючи їх і міністерство в корупції та некомпетентності.

Пригожин очолив заколот у Москві, який мав завершитися поваленням Шойгу і Герасимова. Натомість він поставив президента в незручне становище і поставив під сумнів його авторитет. У відповідь Путін назвав Пригожина зрадником і позбавив його активів, і все це перед тим, як він загинув у підозрілій авіакатастрофі разом зі своїми головними радниками.

Відтоді Путін приховував від громадськості неефективність закупівель зброї міністерством, а також невдале вторгнення в Україну і звинувачення в корупції, прагнучи показати, що він не буде реагувати на заколот поспіхом. Це могло б поставити під сумнів його авторитет і силу в очах російського народу.

Путін, швидше за все, чекав на переобрання його російським народом у березні, перш ніж зробити крок до реформування міністерства оборони. Зміни відбулися невдовзі після святкування Дня Перемоги 9 травня, на якому Путін і Шойгу були присутні пліч-о-пліч, маючи, здавалося б, дружній вигляд.

Незважаючи на усунення з посади міністра оборони, Шойгу залишиться в орбіті Путіна після того, як його відсунуть убік на нову роль секретаря Ради безпеки.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія, сказала в інтерв’ю CNN, що не так важливо, чи мав рацію Пригожин щодо корумпованості чиновників. За її словами, в Росії “в політиці не існує правильного і неправильного – мають значення лише інтереси”.

Інтерес Путіна полягає в тому, щоб підтримувати порядок у власному домі, але, що більш актуально, в досягненні перемоги в Україні. Міністерство оборони відіграє центральну роль у тому, як закінчиться ця війна.

Призначивши новим міністром оборони цивільного економіста Андрія Бєлоусова, Путін дав зрозуміти, що хоче, аби міністерство з його величезним бюджетом закуповувало зброю швидше і економніше.

Бюджет Росії на 2024 рік показує, що вона прагне витратити 6% ВВП на оборону, що є найвищим показником в сучасній російській історії, і випередить соціальні витрати – ознака переходу країни до економіки воєнного часу.

Михайло Комін, російський політолог і запрошений науковий співробітник Європейської ради закордонних справ у Відні, сказав в інтерв’ю CNN, що “група Шойгу серед російських еліт є однією з найбільш рентоорієнтованих. Більше, наприклад, ніж дехто з найближчого оточення Путіна”.

Минулої п’ятниці генерал-лейтенанту Вадиму Шамаріну, начальнику Головного управління зв’язку Збройних сил Росії, було пред’явлено звинувачення в “отриманні хабара в особливо великому розмірі” – 36 мільйонів рублів (близько 393 000 доларів) від заводу, який постачає міністерству обладнання для зв’язку. В обмін на це він нібито уклав з компанією вигідні державні контракти.

За повідомленнями російських державних ЗМІ, Шамарін не визнав себе винним.

Російські державні ЗМІ також відіграли певну роль у поширенні інформації про репресії Кремля проти міністерства. Після арешту Шамаріна в травні державне агентство “РИА Новости” повідомило, що його дружина придбала автомобіль Mercedez-Benz GLE за 20 мільйонів рублів (близько 218 000 доларів), в той час як його дохід не перевищував 34 000 доларів. Згідно з окремим звітом, її дохід того року становив 872 000 рублів (9 740 доларів).

Найвідомішим з п’яти заарештованих чиновників був Тимур Іванов, заступник міністра оборони. Наприкінці квітня його відправили під домашній арешт, також за підозрою в отриманні хабарів.

Іванов опинився в центрі уваги Фонду боротьби з корупцією, заснованого Олексієм Навальним, який був убитий у російській в’язниці в лютому. Він і його організація викрили розкішний спосіб життя дружини Іванова – відвідування ювелірів лише за запрошеннями, носіння одягу від кутюр і володіння шале на шикарному гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Вони запитували, як вона може дозволити собі такий спосіб життя, коли офіційна зарплата її чоловіка становить 175 000 доларів на рік.

Російські державні ЗМІ повідомили, що Іванов наполягає на своїй невинуватості, посилаючись на власне джерело.

Для Станової причини заміни таких фігур, як Іванов і Шамарін, прості. “Частково логіка Путіна полягає в тому, що не можна призначати когось на цю посаду (міністра оборони), де є значні інтереси попереднього керівника”.

Щоб допомогти очистити міністерство, Путін призначив Олега Савельєва, колишнього аудитора Рахункової палати Росії, заступником міністра оборони. За словами Коміна, він буде “обізнаний про корупцію, яка вже існує в оборонному секторі”.

З огляду на радикальні зміни, зроблені президентом, поповзли чутки про посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Валерія Герасимова, ще однієї мішені нападок Пригожина.

За словами Станової, “зараз дуже багато чуток про те, що він [Герасимов] може бути звільнений найближчим часом”, але той факт, що його поки що не звільнили, дає Герасимову “вікно для того, щоб почати боротися за власні інтереси”, додала вона. “Герасимов бореться проти своїх ворогів, намагаючись забезпечити своє майбутнє”, – сказала Станова.

Комін погодився, що Герасимов може поки що зберегти свою посаду, оскільки Путін заявив, що не має наміру робити жодних інших змін.

Важливо, що, на думку Коміна, Герасимову пощастило, що у нього немає посади, подібної до посади Шойгу, де його можна було б публічно змістити, не заплямувавши при цьому його репутацію: “Знайти нову людину – не така вже й велика проблема. Важливіше знайти місце для попередньої людини”.

У путінській Росії президент залишається зосередженим на перемозі в Україні, але нещодавні увертюри показали, що акторський склад може змінитися, і президент готовий бути безжальним у пошуках перемоги.