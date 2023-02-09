Політика

CNN: Іран зробив “шахеди” ще більше руйнівними

9 Лютого 2023 21:49
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бпла

Іран здійснив модифікацію бойових ударних безпілотників Shahed-131, які постачає Росії, щоб вони могли завдати максимальних збитків обʼєктам інфраструктури на території України, повідомляє CNN з посиланням на доповідь британської аналітичної компанії Conflict Armament Research (CAR).

Фахівці CAR дослідили знайдену поблизу Одеси в жовтні 2022 року боєголовку Shahed-131, що не розірвалася, і дійшли висновку, що виробник «поспішно модифікував» бойову частину дрону: до неї додали дрібні металеві осколки, які при вибуху розлітаються на велику відстань.

Аналітики також встановили, що боєголовку Shahed-131 оснастили 18 невеликими додатковими зарядами, які здатні посилювати вибух та пробивати броню. Додавання цих елементів, як зазначає CNN, суттєво збільшує здатність боєголовки вражати електростанції, лінії електропередачі та трансформатори, а також значно ускладнює ремонт після удару.

Один із аналітиків CAR Демієн Спліттерс, який вивчав знайдену боєголовку, вважає, що мета модифікації – збільшити радіус ураження і зробити дрон ще більш руйнівним.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела писало, що Росія та Іран планують запустити на російській території підприємство з виробництва безпілотників іранської розробки, подібних до тих, що армія РФ застосовує при ударах по Україні.


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