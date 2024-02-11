CNN: Іноземне гарматне м’ясо Росії

Рамчандра Хадка стояв перед храмом у центрі Катманду, Непал, і молився за своїх співвітчизників, які воюють за Росію у війні Москви проти України, розпочинає свій репортаж CNN.

Коли церемоніальні дзвони задзвонили і солодкий запах пахощів наповнив повітря, він запалив свічки і підніс квіти божеству. Все, чого він хоче, – це щоб його непальські друзі вижили в цій жорстокій війні.

37-річний чоловік нещодавно повернувся до Непалу після поранення на фронті в Україні. Він розповів CNN, що був свідком жахливих сцен і шкодує про своє рішення приєднатися до кремлівської армії в якості іноземного найманця.

Війна Росії в Україні – не перша битва, в якій брав участь Хадка. Він був серед непальських маоїстських повстанців, які з середини 1990-х років вели кровопролитну війну з урядовими військами протягом 10 років. Потім він поїхав до Афганістану після того, як був найнятий приватним військовим підрядником для надання допомоги силам НАТО в цій країні. Він думав, що пережив все це у своєму житті – кровопролиття, смерть і біль. Але через 17 років після закінчення маоїстської війни, не маючи надії знайти роботу в Непалі, він вирішив полетіти до Росії, щоб за гроші приєднатися до російської армії.

“Я пішов до російської армії не заради задоволення. У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація”, – каже Хадка.

Він прибув до Москви у вересні минулого року. За його словами, лише після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут – місто на сході України, де точилися найзапекліші бої між російськими та українськими військами – зі зброєю та базовим набором.

“У Бахмуті немає жодного сантиметра землі, який би не постраждав від бомб. Всі дерева, кущі, зелені насадження… їх усіх немає. Більшість будинків зруйновані. Ситуація там настільки жахлива, що хочеться плакати”, – згадує він.

Хадка двічі був відряджений до Бахмута і провів там загалом один місяць. Під час другого відрядження він отримав кулю в стегно. Після того, як його врятували і відвезли на кілька сотень метрів від лінії фронту, в нього потрапили осколки касетної бомби.

“У мене досі болить голова, коли я думаю про жахливі сцени, які я бачив у зоні бойових дій”, – каже він.

Він є одним з 15 000 непальських чоловіків, які приєдналися до російської армії, як повідомили CNN численні джерела, після того, як російський уряд минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до збройних сил країни.

Пакет включав щонайменше $2,000 зарплати на місяць і прискорену процедуру отримання російського паспорта. Згідно з індексом, створеним консалтинговою компанією Henley & Partners, що спеціалізується на питаннях глобального громадянства та проживання, паспорт Непалу є одним з найгірших у світі з точки зору глобальної мобільності, поступаючись лише Північній Кореї, а гімалайська країна є однією з найбідніших у світі з ВВП на душу населення у розмірі 1 336 доларів США у 2022 році, згідно з даними Світового Банку.

Уряд Непалу заявляє, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії і що щонайменше 13 непальців загинули в зоні бойових дій. Але законодавці і правозахисники в Непалі кажуть, що ці офіційні оцінки значно занижують реальні цифри.

Відомий опозиційний непальський депутат і колишній міністр закордонних справ Бімала Рай Паудьял заявив у четвер у верхній палаті парламенту округу, що від 14 000 до 15 000 непальців воюють на лінії фронту, посилаючись на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликав російську владу надати ці цифри.

“Російський уряд повинен мати дані про те, скільки іноземних бійців приєдналися до російської армії і скільки непальців воюють за Росію”, – сказала вона.

За даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запитання CNN про кількість непальців, завербованих російською армією, і про те, скільки з них вже загинуло.

Кріту Бхандарі, політик і громадський діяч з Катманду, стала лідером групи членів сімей непальських чоловіків, які воюють в Росії. Вона каже, що за останні тижні до неї звернулося близько 2 000 сімей з проханням допомогти зв’язатися з їхніми зниклими безвісти близькими або повернути тих, хто все ще перебуває на зв’язку, додому, в маленьку південноазіатську країну.

За словами Бхандарі, сотні сімей кажуть, що їхні родичі в Росії не виходять на зв’язок вже багато тижнів або місяців.

Чоловік Януки Сунар поїхав до Росії три місяці тому, щоб вступити до армії. Він не зв’язувався зі своєю сім’єю в Непалі протягом двох з половиною місяців.

Останній раз, коли Сунар розмовляла зі своїм чоловіком, як вона розповіла CNN, він сказав, що російські військові перевозять його в інше місце і що вони не дозволять йому взяти з собою мобільний телефон. Він не сказав їй, куди його перевозять.

“Я дуже хвилююся. Я не знаю, що з ним сталося. Можливо, він поранений… і я не знаю, чи повернуть йому колись телефон. Мені страшно. Я намагаюся не думати про найгірше”, – сказала вона.

Сунар розповіла, що її чоловік, єдиний годувальник у домі, який раніше займався виготовленням срібних прикрас і посуду, пішов до російської армії виключно заради грошей – щоб побудувати краще життя для сім’ї. У неї двоє дітей, які живуть з нею в містечку на околиці Катманду.

CNN зустрілася з нею разом з іншими членами сімей тих, хто перебуває в Росії, які зібралися в штаб-квартирі правлячої Комуністичної партії Непалу (Маоїстський центр) в столиці Непалу, щоб спробувати чинити тиск на вищих політиків країни з метою репатріації їхніх близьких.

“Якщо з ним сталося найгірше, для нас це буде гірше, ніж потрапити в пекло. У нас немає майбутнього на все життя”, – сказала вона.

Сунар розплакалася, коли розповіла, що не може пояснити своїм дітям, де їхній батько.

“Вони кажуть: “Де наш тато, мамо? Всі татусі наших друзів, які поїхали за кордон на заробітки, повернулися… Коли повернеться наш тато? Ми хочемо хоч раз поговорити з татом”.

Сунар відчайдушно чекає допомоги від влади. “Ми просто хочемо інформації – від нашого уряду або російського уряду. Просто розкажіть нам про його стан. Будь ласка, подивіться, чи можна його врятувати. Якщо вони хочуть тримати його там… принаймні, ми хочемо знати, як він… і поговорити з ним”, – сказала вона.

Будді Майя Таманг, яка також була на зборах, отримала дзвінок наприкінці січня з російського номера після опівночі. Вона думала, що це її чоловік, Шукра Таманг – відставний солдат непальської армії, який воює на боці Росії.

Але це був хтось інший. Непальський командир, який очолював підрозділ на передовій, сказав їй, що її чоловік загинув під час бою.

“Я тоді втратила дар мови і відчула себе безпорадною… Я сподівалася, що це був жарт”, – розповідає вона.

Вона не отримала підтвердження його смерті ні від непальського, ні від російського уряду.

“Мені просто потрібне офіційне підтвердження його стану – незалежно від того, хороші це новини чи погані”.

Проаналізувавши профілі в TikTok 10 непальців, які приїхали до Росії, щоб вступити до армії, CNN за допомогою супутникових знімків визначила їхнє місцезнаходження в навчальному центрі “Авангард” – військовій академії за межами Москви.

Академія була створена як молодіжна військова академія і описує себе як центр “патріотичного виховання”. Її переобладнали в навчальну академію для підготовки іноземних найманців, які вступають до лав російської армії. Саме тут Хадка пройшов короткий вишкіл.

“Тут вчать, як збирати і стріляти зі зброї”, – пояснив Шишир Бішвокарма, непальський солдат, який задокументував свою подорож до Росії і життя в тренувальному таборі на YouTube.

На відео з географічною прив’язкою в соціальних мережах видно критий зал для боротьби, перетворений на тренувальний майданчик для ознайомлення зі стрілецькою зброєю, такою як АК-47, а старий прапор Московської області, схоже, замінили на кольори російського міністерства оборони.

Непальський солдат в Росії, який не захотів називати своє ім’я з міркувань безпеки, розповів CNN, що під час перебування в “Авангарді” він навчався користуватися ракетними установками, бомбами, кулеметами, безпілотними літальними апаратами і танками.

Солдат описав своїх товаришів по навчанню як курсантів з усього півдня світу. Серед його однокурсників були афганці, індійці, конголезці та єгиптяни. На фотографіях занять з “Авангарду”, розміщених у соціальних мережах, видно десятки солдатів, схожих на вихідців з Південної Азії, з російськими інструкторами, які є корінними росіянами.

Після проходження базової підготовки в “Авангарді” CNN відстежила щонайменше двох солдатів на сусідній вторинній базі, відомій як полігон “Алабіно”.

На цьому тренувальному полігоні механізованої піхоти, який був визначений за допомогою спільноти Bellingcat Discord, кілька солдатів з Південної Азії в повному бойовому спорядженні, схоже, вивчали, як діяти поряд з бронетехнікою і важким озброєнням, а також пакували речові мішки і об’єднувалися в більші підрозділи серед російських солдатів.

На одному з відео Бішвокарма показує, як дрони літають над центром комплексу академії “Авангард”, а він розповідає: “Зараз, хлопці, ми прийшли на заняття з дронів”.

“Ми не розуміємо російської мови, але в нашій залі очікування увімкнули російські фільми, щоб ми могли подивитися”, – пояснює він.

Багато непальців, які вступають до російської армії, заявляють, що не розмовляють російською, але пояснюють, що інструктори в “Авангарді” намагаються врахувати це, навчаючи чоловіків англійською мовою.

Мовний бар’єр відіграв велику роль у загибелі багатьох непальців на фронті, каже Хадка, колишній боєць.

“Іноді ти навіть не можеш зрозуміти, куди тобі треба йти і як туди дістатися”, – сказав він.

Хадка розповів, що спілкувався з російськими офіцерами за допомогою програми-перекладача, а багато разів – лише за допомогою жестів.

Кілька непальських бійців, що повернулися, в розмові з CNN звинуватили Росію в тому, що вона використовує їх як гарматне м’ясо у війні.

“Саме непальці та інші іноземні бійці насправді воюють на передовій у зонах бойових дій. Росіяни позиціонують себе на відстані кількох сотень метрів в якості підтримки”, – сказав Суман Таманг, який повернувся з Росії минулого тижня.

“Деякі з моїх друзів зазнали жорстокого поводження з боку російського командира, коли вони намагалися висловити своє занепокоєння”, – згадує Таманг.

39-річний чоловік також розповів, що українці атакували їхні позиції за допомогою безпілотників, чого не було в його підрозділі. Він звинуватив відсутність сучасної бойової техніки в їхніх втратах.

CNN звернулася до міністерств оборони та закордонних справ Росії з приводу заяв Таманга.

Деякі бійці стверджують, що, хоча вони підписалися за гроші, вони не підтримують вторгнення Росії в Україну.

“Неправильно вторгатися в іншу країну. Кожна людина має право на життя. Всі країни повинні поважати суверенітет іншої країни. Неправильно, коли людей будь-якої країни вбивають у такий огидний спосіб. Неправильно, коли десятки тисяч людей гинуть заради інтересів кількох”, – сказав Хадка.

За оцінками, щороку близько 400 000 людей виходять на непальський ринок праці з обмеженими навичками та можливостями. Приголомшливий рівень безробіття серед молоді віком від 15 до 29 років, що становить 19,2%, підкреслює перешкоди, з якими стикається молодь у пошуках роботи.

Непальські чоловіки, які хочуть вступити до російської армії, спочатку приїжджають до Росії за туристичною візою. Більшість з тих, з ким розмовляла CNN, сказали, що їхали через Об’єднані Арабські Емірати або Індію. Після приземлення в Москві вони йдуть до призовного пункту, де проходять фізичний огляд, розповіли вони.

“Вербувальники дуже радіють, коли з’являються непальці”, – сказав один з колишніх бойовиків.

Підписується річний контракт, і чоловіки отримують рахунок у російському банку, на який надходить щонайменше $2,000 щомісячної зарплати. Багато бійців кажуть, що їм також виплачували премії – і чим довше вони перебувають на передовій, тим більші премії вони отримують. Дехто каже, що отримував до $4,000 на місяць.

Кілька непальців, які воювали на боці Росії, розповіли, що пройшли лише коротку підготовку перед тим, як їх відправили в бій.

Такий короткий період підготовки перед відправкою непальських солдатів воювати “показує відчай російського уряду і його потребу в людських ресурсах на фронті”, – сказав Біной Баснят, генерал-майор непальської армії у відставці, який зараз працює стратегічним аналітиком.

CNN поспілкувався з одним непальцем, який нещодавно покинув Росію, провівши там три місяці. Задля його безпеки CNN називає його псевдонімом Рам Шарма.

Як і багато непальців, які втекли з Росії, не будучи звільненими з контракту, Шарма не знає, як зняти гроші, які він все ще має на рахунку в російському банку.

“Після того, як я втік з військового табору, мені знадобилося три дні, щоб дістатися до Москви. Я боявся, що, пішовши до банку, щоб зняти гроші, я ризикую бути спійманим, – каже він. “Я можу отримати доступ до свого банківського рахунку через телефон, але я не знаю, чи можна переказати ці гроші за кордон”.

Шарма, відставний непальський поліцейський, працював охоронцем у готелі в Дубаї, коли непальський агент у Катманду зв’язався з ним щодо умов, які Росія пропонує іноземцям для вступу до її збройних сил. Шарма заробляв у Дубаї близько 450 доларів на місяць і одразу ж пристав на цю пропозицію.

“Після того, як бачиш жахливі картини на фронті, бачиш, як твої друзі гинуть поруч з тобою, розумієш, що шанси на виживання дуже мізерні…., ти розумієш, що гроші того не варті. Ось чому я втік”, – сказав він.

За даними поліції, агенти в Непалі беруть від $5,000 до $7,000 за організацію туристичної візи для особи через третю країну.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам виїжджати до Росії на заробітки і запровадив суворіші вимоги до людей, які намагаються поїхати до таких країн, як ОАЕ, за гостьовою візою.

У грудні Міністерство закордонних справ Непалу закликало Росію припинити вербування непальських громадян і відправити додому останки загиблих у війні.

“Ми дуже стурбовані тим, що Росія вербує наших громадян і відправляє їх у зони бойових дій у вразливі ситуації”, – заявив міністр закордонних справ Непалу Н. П. Сауд в інтерв’ю CNN у своєму офісі в Катманду.

Міністр сказав, що заступник міністра закордонних справ Росії минулого місяця запевнив його, що “вони розберуться” із занепокоєнням Непалу, але визнав, що Москва досі не зробила жодних кроків.

“У нас немає жодної інформації про те, що Росія щось робить”, – сказав він, підкресливши, що Москва повинна “поважати точку зору Непалу”.

“У нас є традиційний договір з кількома країнами про набір наших громадян до армії цих країн, – пояснив він. “Але у нас немає такого договору з Росією для такого типу вербування в армію або служби безпеки”.

Міністр сказав, що він попросив про поїздку до Москви, щоб обговорити це питання, але чекає на запрошення від російського уряду.

Сауд також повідомив, що Непал веде переговори з українськими офіційними особами про звільнення чотирьох непальських військовополонених, захоплених Україною з лінії фронту. Він сказав, що Україна має деякі “застереження” і “юридичні питання”, над вирішенням яких працює непальський уряд.

Неясно, чи будуть якісь правові наслідки для осіб, які не підкоряються забороні непальського уряду на виїзд до Росії на роботу або беруть участь у бойових діях проти України.

Поліція Катманду повідомила, що минулого місяця вони припинили злочинну схему, в результаті якої було заарештовано 18 осіб, причетних до відправки непальських чоловіків на службу в російську армію.

Поліція провела обшуки в кількох готелях, де зупинялися заарештовані, і конфіскувала десятки паспортів і кілька сотень тисяч непальських рупій, повідомила поліція.

Але непальці не припинили літати до Росії.

Шарма, чоловік, який нещодавно повернувся, розповів, що зустрів у Москві кількох непальців, які щойно приїхали і хотіли потрапити до армії.

Начальник поліції Катманду Бхупендра Бахадур Хатрі сказав, що кількість непальців, які виїжджають до третьої країни за гостьовою візою, щоб згодом полетіти до Росії, зменшилася, але не припинилася повністю.

“Ми отримуємо інформацію про те, що деякі з цих агентів все ще активно вербують непальських чоловіків. Ми зібрали деяку інформацію про їхню діяльність, і наше розслідування триває”, – сказав Хатрі.

Аналітик Баснят називає політичну нестабільність і зростання безробіття в Непалі основними факторами, що змушують непальців шукати небезпечну роботу в Росії.

Понад 15% населення Непалу живе за межею бідності. За оцінками Світового банку, рівень безробіття у 2022 році становитиме 11,1%, порівняно з 10,6% у 2019 році, до пандемії Covid-19. Десятки тисяч непальців щороку виїжджають на заробітки до країн Перської затоки, а міжнародні грошові перекази становлять майже 23% ВВП країни. Переважна більшість робочої сили країни працює в неформальному секторі, що призводить до підвищеної незахищеності їхніх робочих місць та обмеженого захисту.

Хадка також планує поїхати на Близький Схід як трудовий мігрант, як тільки одужає від поранень, отриманих під час конфлікту.

“Я хочу займатися комерційним сільським господарством у Непалі, але мені майже неможливо взяти кредит. Я хочу поїхати до однієї з країн Перської затоки. Мені набридло воювати”, – каже він.