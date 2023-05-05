Техно

CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася

5 Травня 2023 20:51
142
читать на русском →
himars

Ефективність застосування ракет HIMARS, які США почали постачати Україні минулого літа, суттєво знизилася, оскільки російські війська використовують засоби радіоелектронного придушення, щоб збити GPS-системи наведення на ціль.

Про це CNN розповіли п’ять представників США, Великобританії та України.

Хоча навіть при заглушеному GPS-сигналу ракета може вразити ціль, останнім часом HIMARS почали все частіше промахуватися, розповіло українське джерело.

Джерело має інформацію від операторів дронів на лінії фронту, і один із них назвав збої в результаті російських перешкод «значними» – до листопада він такого не помічав.

За словами іншого оператора, ефективність HIMARS суттєво знизилася.

Українські військові фахівці за допомогою американських шукають способи обходити російські перешкоди, «це постійна гра в кішки-мишки», сказав представник Пентагону.

Такі способи включають переробку програмного забезпечення системи наведення та самої ракети.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Травня 2023 20:51
142

CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася
5 Травня 2023 22:08
10

Сторони у “зерновій угоді” знову не домовилися
5 Травня 2023 20:10
57

Харківський “Металіст” підозрюють у договірному матчі
5 Травня 2023 19:49
26

Rheinmetall обіцяє виробляти для України 600 тис. снарядів на рік
5 Травня 2023 19:18
79

Труханов вийшов із СІЗО під багатомільйонну заставу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки