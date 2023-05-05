CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася

Ефективність застосування ракет HIMARS, які США почали постачати Україні минулого літа, суттєво знизилася, оскільки російські війська використовують засоби радіоелектронного придушення, щоб збити GPS-системи наведення на ціль.

Про це CNN розповіли п’ять представників США, Великобританії та України.

Хоча навіть при заглушеному GPS-сигналу ракета може вразити ціль, останнім часом HIMARS почали все частіше промахуватися, розповіло українське джерело.

Джерело має інформацію від операторів дронів на лінії фронту, і один із них назвав збої в результаті російських перешкод «значними» – до листопада він такого не помічав.

За словами іншого оператора, ефективність HIMARS суттєво знизилася.

Українські військові фахівці за допомогою американських шукають способи обходити російські перешкоди, «це постійна гра в кішки-мишки», сказав представник Пентагону.

Такі способи включають переробку програмного забезпечення системи наведення та самої ракети.