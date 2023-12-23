Число заражень “ковідом” за місяць зросло на 52% – ВООЗ

Понад 850 тисяч випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували у світі з 20 листопада по 17 грудня, що на 52% більше, ніж у попередній 28-денний період. Про це у своїй доповіді повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

За цей час, за даними організації, через ковід померло понад три тисячі осіб, що на 8% менше, ніж у попередній період.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в РФ, де за цей час коронавірус виявили у 279359 осіб, що на 130% більше, ніж у попередній 28-денний період.

У ВООЗ зазначили, що окрім Росії найбільше хворих виявили у Сінгапурі (120 898 нових випадків; зростання на 86%), Італії (114 795 випадків; +10%), Польщі (39 828 випадків; +82%) та Австралії (39 505: +12%).

Загалом станом на 17 грудня 2023 року у світі зареєстрували понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померли майже сім мільйонів людей.