Кримінал

Число загиблих та поранених після обстрілу Слов’янська збільшилося

27 Березня 2023 14:04
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слов'янськ

Число загиблих та поранених мирних мешканців внаслідок ворожого обстрілу Слов’янська збільшилося. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На 13:00 відомо про 2 загиблих, 29 поранених у Слов’янську», – написав Кириленко у Facebook.

Повідомлялося, що 27 березня близько 10:30 російські загарбники вдарили по Слов’янську двома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу, в місті зруйновано адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 25 поранених.


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