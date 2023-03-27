Число загиблих та поранених після обстрілу Слов’янська збільшилося

Число загиблих та поранених мирних мешканців внаслідок ворожого обстрілу Слов’янська збільшилося. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На 13:00 відомо про 2 загиблих, 29 поранених у Слов’янську», – написав Кириленко у Facebook.

Повідомлялося, що 27 березня близько 10:30 російські загарбники вдарили по Слов’янську двома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу, в місті зруйновано адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 25 поранених.